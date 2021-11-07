В Кремле рассказали о видеоконференции с участием Путина, Алиева и Пашиняна

На будущей неделе планируется проведение трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении. Об этом в воскресенье, 7 ноября, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что встреча президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна состоится в формате видеоконференции. По данным СМИ, встреча будет приурочена к годовщине подписания трехстороннего документа, после которого была остановлена война в Нагорном Карабахе.

В октябре премьер-министр Армении ушел от ответа на вопрос о возможной поездке в Нагорный Карабах.

В 1991 году Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. В 1994-м Армения, Азербайджан и Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие, но оно периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и НКР начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. В ноябре лидеры России, Армении и Азербайджана приняли заявление о прекращении огня. По итогам войны Баку вернул под свой контроль часть потерянных в 1990-х годах территорий.