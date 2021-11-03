Азербайджан похвастался применением лазерных бомб во время войны с Арменией

Глава ВВС Азербайджана Тахиров рассказал о применении лазерных бомб в войне с Арменией

В ходе 44-дневной войны с Арменией за территории Нагорного Карабаха осенью прошлого года Азербайджан применил лазерные бомбы. Об этом рассказал заместитель министра обороны и глава ВВС страны генерал-лейтенант Рамиз Тахиров в фильме «Невидимые герои — ВВС» телеканала ITV.

Материалы по теме «Дети не должны это видеть» Страх, бомбежки и обида на Россию. Какой запомнил карабахскую войну молодой репортер В чем сила? Как поражение в войне за Нагорный Карабах изменило расклад сил в армянской политике

Авиация Азербайджана использовала бомбы с лазерным наведением для точного и многократного поражения позиций противника и достижения превосходства в воздухе на территории конфликта. Оружие использовали штурмовики Су-25.

«До Отечественной войны (официальное наименование 44-дневной войны в Азербайджане — прим. «Ленты.ру») говорили, что бомба дважды не может упасть в одну и ту же точку. Мы показали, что одно и то же место можно бомбить дважды», — похвастался Тахиров.

Бомба с лазерным наведением — специальный вид высокоточного оружия, которое наводится на цель с помощью лазерного луча. Луч отражается от цели и передается в наводящее устройство, которое находится в головной части бомбы и постоянно корректирует траекторию падения с помощью оперения или ракетного двигателя.

Вооруженный конфликт между армиями Азербайджана и Армении разгорелся в сентябре-ноябре 2020 года. Это было очередное обострение тянущегося еще с советских времен спора за территории Нагорного Карабаха, на которые претендуют обе республики. В 90-е контроль над Карабахом установила Армения, но в последней войне победу одержал Азербайджан. Теперь Баку контролирует районы Карабаха на западе и юге региона.