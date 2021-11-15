Полицейские Азербайджана перекрыли дорогу и отрезали от Армении шесть сел

Мэр Кафана Парсян заявил о перекрытии Азербайджаном дороги к шести армянским селам

Мэр армянского города Кафан Геворк Парсян заявил, что азербайджанская полиция установила пропускной пункт по пути к нескольким селам Сюникской области Армении. Перекрытие дороги означает фактический обрыв связи поселений с районным центром. Сообщение передает Telegram-канал «Кавказское бюро».

За вновь установленным азербайджанским кордоном оказалось шесть армянских сел. Условия пропуска через него неизвестны, но Парсян опасается введения таможенного сбора. Если из-за него дорога окажется перекрыта полицейскими, путь до этих поселений увеличится в несколько раз.

«Нет альтернативной дороги. Единственный вариант — путь через Мегри. Фактически, дорога в Капан длиной в 7-8 километров удлинится до 150 километров», — заявил мэр.

Пропускной пункт азербайджанской стороны установили на дороге Кафан — Чакатен 12 сентября, теперь он начал работать. Она проходит на приграничных территориях Армении и Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил ранее, что 14 ноября азербайджанские войска вторглись в Армению, и созвал по этому поводу совет безопасности страны.

Ранее Азербайджан уже комментировал присутствие своих солдат рядом с Сюникской областью, назвав это «уточнением границ».