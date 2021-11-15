Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в воскресенье, 14 ноября, азербайджанские войска вторглись на территорию республики на одном из участков границы. Об этом 15 ноября сообщает News.am.

Пашинян собрал Совет Безопасности. «Со вчерашнего дня в этом составе мы несколько раз провели встречи и обсуждения в разных форматах. Предметом обсуждений был факт вторжения азербайджанских войск на территорию Республики Армения на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы», — заявил премьер и пообещал предоставить общественности всю информацию о событиях.

В сентябре 2020 года начались бои между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую поддерживает Армения. Стороны обвинили друг друга в провокации. Решение о прекращении огня было достигнуто 9 ноября при посредничестве Москвы. По итогам войны Баку вернул контроль над некоторыми территориями, потерянными в начале 1990-х годов.

В мае Армения зафиксировала продвижение азербайджанских солдат вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей. Баку назвал действия своих военных корректными и оправданными в рамках процесса уточнения границ.