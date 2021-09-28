В Армении возбудили уголовное дело по факту ранения военного азербайджанцами

Минобороны Армении: военный получил огнестрельное ранение на границе с Азербайджаном

Азербайджанские военнослужащие выстрелом ранили армянского военного в руку. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

По данным оборонного ведомства, инцидент произошел в направлении села Кут Гегаркуникской области армяно-азербайджанской границы 28 сентября в 11:30 (10:30 по московскому). В Минобороны республики уточнили, что сейчас жизни Гарника Абрамяна ничего не угрожает. По факту огнестрельного ранения, полученного военным, ведется следствие.

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Министерство обороны Азербайджана опровергло обвинения в обстреле армянских позиций Вооруженными силами (ВС) Азербайджана. «Эта информация не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.

27 сентября 2020 года начались бои между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую поддерживает Армения. Стороны обвинили друг друга в провокации. Решение о прекращении огня было достигнуто 9 ноября при посредничестве Москвы. По итогам войны Баку вернул под свой контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

Несмотря на договоренности, на границе двух стран регулярно происходят военные столкновения, из-за чего гибнут военные и мирные жители приграничных территорий. Стороны обвиняют друг друга в провокациях.