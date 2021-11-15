Министр обороны Армении отправлен в отставку

Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна снял с должности главу Министерства обороны Аршака Карапетяна. Об этом сообщается в указе на сайте администрации главы государства.

На место отправленного в отставку Карапетяна назначен Сурен Папикян, ранее занимавший пост вице-премьера и не являющийся кадровым военным. О причинах кадровых перестановок в оборонном ведомстве пока не сообщается.

После окончания 44-дневной войны оборонное ведомство Армении неоднократно подвергалось критике за неспособность организовать эффективную систему военного управления, что привело к поражению страны в боевых действиях в Карабахе.

Кроме того, 30 сентября суд Армении арестовал на три месяца бывшего министра обороны Давида Тонояна. Его обвинили в хищении в особо крупном размере при закупке боеприпасов для армии, что, в частности, оказало пагубное воздействие на ход 44-дневной войны.

Позже Служба национальной безопасности (СНБ) Армении подтвердила задержание заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил республики Степана Галстяна в рамках уголовного дела о злоупотреблениях и хищениях в особо крупном размере при поставках вооружений для нужд Вооруженных сил (ВС).