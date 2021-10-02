В Армении подтвердили задержание замначальника Генштаба ВС республики

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении подтвердила задержание заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил республики Степана Галстяна. Об этом сообщил портал hraparak.am.

Известно, что замначальника генштаба задержали «в рамках уголовного дела о злоупотреблениях и хищениях в особо крупном размере при поставках вооружений для нужд ВС». Отмечается, что деяния Галстяна привели к «тяжким материальным последствиям».

СНБ подала в суд ходатайство об аресте военного. В его квартире был проведен обыск, hraparak.am также передает, что Галстяна допросили сразу после задержания.

30 сентября стало известно, что суд Армении арестовал на три месяца бывшего министра обороны республики Давида Тонояна. Следствие ходатайствовало о его аресте, мотивировав это тем, что экс-глава Минобороны может скрыться или помешать расследованию. Его обвинили в хищении в особо крупных размерах при закупке боеприпасов для армии.

