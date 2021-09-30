В Армении арестовали бывшего министра обороны

В Ереване суд арестовал на два месяца бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Его адвокат Сергей Ованнисян отметил, что ходатайство об аресте основывалось на предположении, что на свободе экс-министр может воспрепятствовать следствию или скрыться.

При этом он подчеркнул, что сам Тоноян не признает себя виновным, а решение об аресте будет обжаловано в Апелляционном суде.

Ранее в Службе национальной безопасности Армении сообщили, что Тонояна задержали по обвинению в хищении в особо крупных размерах. Уголовное дело возбуждено из-за нарушений при закупке боеприпасов для армии. Вместе с Тонояном задержан торговец оружием Давид Галстян, также известный как Патрон Давид.

Давид Тоноян занимал пост министра обороны Армении с мая 2018-го по 20 ноября 2020 года. Он возглавлял военное ведомство во время последнего армяно-азербайджанского военного конфликта в Нагорном Карабахе, закончившегося для Еревана поражением. После прекращения боевых действий половина правительства Армении подала в отставку.