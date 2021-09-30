Бывший министр обороны Армении задержан по подозрению в особо крупном хищении

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян задержан по обвинению в хищении в особо крупных размерах. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщила Служба национальной безопасности страны, передает «Sputnik Армения».

Уголовное дело возбуждено из-за нарушений при закупке боеприпасов для армии. Вместе с экс-министром задержан торговец оружием Давид Галстян, также известный как «Патрон Давид».

Тоноян и Галстян подозреваются в хищении около 2,8 миллиарда драмов (4,6 миллионов долларов), совершении общественно опасных действий и подлогов. В суд представлены ходатайства об их аресте.

Давид Тоноян был министром обороны с мая 2018 года по 20 ноября 2020-го. Он возглавлял военное ведомство во время последнего конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, который закончился поражением для армянской стороны. После прекращения боевых действий половина правительства Армении подала в отставку.