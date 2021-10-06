Пашинян прокомментировал арест бывшего министра обороны Армении

Расследование преступлений высокопоставленных должностных лиц не может проходить без политической составляющей. Так премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал уголовное преследование в отношении причастного к хищениям бывшего министра обороны Давида Тонояна, передает Sputnik Армения.

По его словам, уголовное дело против Тонояна было возбуждено Службой национальной безопасности (СНБ), которая подчиняется главе армянского правительства. «Во всех международных докладах констатируется, что без наличия политической воли подобные дела не могут быть раскрыты», — отметил Пашинян. Он добавил, что до выяснения обстоятельств нужно воздержаться от преждевременных выводов касательно работы чиновников.

30 сентября стало известно, что суд Армении арестовал на три месяца бывшего министра обороны Тонояна. Следствие ходатайствовало о его аресте, мотивировав это тем, что экс-глава Минобороны может скрыться или помешать расследованию. Его обвинили в хищении в особо крупном размере при закупке боеприпасов для армии, что, в частности, оказало пагубное воздействие на ход 44-дневной войны.

Позже СНБ Армении подтвердила задержание заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил республики Степана Галстяна. Известно, что замначальника генштаба задержали «в рамках уголовного дела о злоупотреблениях и хищениях в особо крупном размере при поставках вооружений для нужд ВС». Отмечается, что деяния Галстяна также привели к «тяжким материальным последствиям».