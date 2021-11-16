Двое азербайджанских военных ранены в боях на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана заявило, что двое военнослужащих ранены в ходе столкновений с армянскими подразделениями в Кельбаджарском и Лачинском районах. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

Баку утверждает, что армянская армия атаковала азербайджанские позиции вблизи границы днем 16 ноября, чтобы захватить высоты и занять более выгодные позиции. Противник вел интенсивный огонь из стрелкового оружия и гранатометов. В результате, по предварительным данным, в бое были ранены двое военнослужащих, им оказана медицинская помощь.

Минобороны сообщает, что армянские военнослужащие разоружены и задержаны, у них изъято большое количество оружия и боеприпасов.

Между тем, министерство обороны Армении передает, что Азербайджан несет потери в бронетехнике. «Противник применяет артиллерию, бронетехнику и огнестрельное оружие различного калибра. Армянская сторона перешла к соразмерным действиям. В результате интенсивной перестрелки у противника есть потери в бронетехнике», — цитирует «Sputnik Армения» сообщение пресс-службы.

Кельбаджарский и Лачинский район вернулись под контроль Баку осень прошлого года в результате войны в Нагорном Карабахе. Ереван утверждает, что азербайджанские войска с мая пытаются продвинуться вглубь армянской территории.