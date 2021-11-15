В Азербайджане объяснили слова Пашиняна о вторжении военных в Армению

В МИД Азербайджана заявили, что военные не вторгались на территорию Армении

Служащие Вооруженных сил (ВС) Азербайджана не вторгались на территорию Армении, а выполняли свои обязанности на суверенных территориях своей страны. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о вторжении азербайджанских военных.

Она объяснила, что Баку принимает адекватные меры на провокации армянской стороны. В частности, отметила Абдуллаева, действия азербайджанских военных стали ответом на сосредоточение ВС Армении в направлении Лачинского района 9 ноября, а также на обстрел позиций ВС Азербайджана на Кельбаджарском участке границы 13 ноября.

«Напоминаем также, что основная ответственность за нынешнюю напряженность лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении», — добавила спикер МИД Азербайджана.

15 ноября Пашинян сообщил, что днем ранее азербайджанские войска вторглись на территорию республики на одном из участков границы, и созвал Совет Безопасности. Правительство Армении и Совбез призвали Россию и ОДКБ обратить внимание на действия Баку. В тот же день был отправлен в отставку министр обороны Аршак Карапетян.

Вторая карабахская война окончилась заключением 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления лидерами Армении, Азербайджана и России. Баку вернул под свой контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов. Мирный договор между участниками конфликта так и не был подписан, а на границе двух стран регулярно происходят столкновения.

