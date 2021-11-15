Доктор военных наук рассказал о возможных военных действиях в Армении

Доктор военных наук Сивков: в случае начала войны в Армении Россия выступит в ее защиту

В случае, если на территории Армении начнутся реальные военные действия и Азербайджан вторгнется на ее территорию, Россия, согласно Договору о коллективной безопасности, должна будет выступить в защиту страны, заявил доктор военных наук Константин Сивков. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что не исключен и вариант провокации, нацеленный на то, чтобы втянуть Россию в открытое противостояние.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 14 ноября азербайджанские войска вторглись на территорию страны на одном из участков границы.

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Можно ждать чего угодно

Сивков заметил, что на данный момент необходимо ждать дальнейшей информации, чтобы понять, на каком именно участке произошло ЧП.

«Если азербайджанские войска действительно вторглись на территорию Армении, страна должна будет подать запрос в ОДКБ, и Россия выступит в ее защиту. Но нужно еще понимать, что именно произошло и на какой территории», — заметил эксперт. По его словам, если речь о том, что Азербайджан занял какие-то территории в Сюникской области, то «этот вопрос существует уже давно».

«Но Пашинян пока ничего не говорил на эту тему. В любом случае, от него можно ждать чего угодно», — добавил эксперт.

Сивков напомнил, что Пашинян является фигурой, «заряженной на США», потому не исключена вероятность того, что происходящее — попытка раскрутить армяно-азербайджанский конфликт с включением в него России. Подобный сценарий был бы выгоден и самому премьер-министру лично, поскольку военный конфликт помог бы ему списать собственные внутриэкономические провалы.

«Не исключаю, что какие-то конфликты начнутся и с участием Грузии, возможны и другие провокации. Необязательно, конечно, все это произойдет, но полностью исключать такую вероятность тоже нельзя. Президент Азербайджана Ильхам Алиев тоже находится под давлением Турции и США, он легко может разжечь конфликт, а Пашинян ему с удовольствием подыграет», — заключил Сивков.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и НКР начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. В ноябре того же года лидеры России, Армении и Азербайджана приняли заявление о прекращении огня. По итогам войны Баку вернул под свой контроль часть потерянных в 1990-х годах территорий.