Армения сообщила о консультациях с Россией в связи с боями на границе

Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил ТАСС, что Москва и Ереван ведут консультации в связи с началом боев на границе с Азербайджаном.
«По оперативной линии идут консультации — по линии военных, других ведомств, по дипломатическим каналам», — сказал дипломат.
При этом Армения пока не передавала России официального запроса о предоставлении помощи в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1997 года в связи с обострением на границе с Азербайджаном.
«Если речь идет об официальном письменном заявлении, пока не могу подтвердить», — сказал Тоганян.
16 ноября на границе Армении и Азербайджана начались бои. Стороны обвинили друг друга в нападении. Ереван обратился к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении в соответствии с двухсторонним договором от 1997 года.