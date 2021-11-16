Армения сообщила о консультациях с Россией в связи с боями на границе

Посол Армении в России Тоганян: ведутся оперативные консультации в связи с боями

Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил ТАСС, что Москва и Ереван ведут консультации в связи с началом боев на границе с Азербайджаном.

«По оперативной линии идут консультации — по линии военных, других ведомств, по дипломатическим каналам», — сказал дипломат.

При этом Армения пока не передавала России официального запроса о предоставлении помощи в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1997 года в связи с обострением на границе с Азербайджаном.

«Если речь идет об официальном письменном заявлении, пока не могу подтвердить», — сказал Тоганян.

16 ноября на границе Армении и Азербайджана начались бои. Стороны обвинили друг друга в нападении. Ереван обратился к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении в соответствии с двухсторонним договором от 1997 года.