Минобороны Армении показало уничтожение азербайджанской бронетехники

В сети появилось видео, на котором запечатлено уничтожение армянскими военнослужащими бронетехники, принадлежавшей Азербайджану. Соответствующий ролик во вторник, 16 ноября, опубликовало на своем YouTube-канале Минобороны Армении.

«Подразделения Вооруженных сил Республики Армения уничтожили бронетехнику противника, вторгшуюся на территорию Республики Армения 16 ноября», — говорится в комментарии к видео.

На кадрах видно, как одну из следующих по холмистой местности боевых машин поражает неустановленный снаряд. Можно заметить, как в результате взрыва от нее отлетают некоторые элементы. Затем над подбитым образцом поднимается столб дыма.

Ранее 16 ноября военное ведомство Армении сообщило, что в ходе вооруженного столкновения Вооруженные силы страны потеряли две боевые позиции на границе с Азербайджаном. Там добавили, что в результате столкновения есть погибшие и раненые, информация об их числе уточняется. Отмечалось, что Азербайджан также понес потери в технике и живой силе.