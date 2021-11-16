В Армении сообщили о поднятии российской военной базы по тревоге

В армянском городе Гюмри подняли по тревоге 102-ю военную базу Вооруженных сил России. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает в своем Telegram-канале армянский оппозиционер, лидер движения «Азатагрум» («Освобождение») Мика Бадалян.

Другие подробности в сообщении не приводятся. Официальных комментариев по данному поводу пока не поступало.

Ранее стало известно, что Ереван планирует обратиться к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении. Отмечалось, что армянская сторона апеллирует к договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который был заключен в 1997 году тогдашними президентами России и Армении Борисом Ельциным и Левоном Тер-Петросяном.

До этого в Минобороны Азербайджана сообщили, что армянские военные атаковали азербайджанские посты в Кельбаджарском и Лачинском районах республики. Отмечалось, что в результате двое азербайджанских военных получили ранения. В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что армянские военные подверглись обстрелу со стороны азербайджанцев на восточном направлении границы.

В настоящее время на территории Армении располагается 102-я российская военная база. Договор о ее создании был заключен между Ереваном и Москвой в 1995 году. Объект располагает двумя войсковыми гарнизонами, расположенными в городе Гюмри и столице страны. Численность личного состава базы — около четырех тысяч человек.