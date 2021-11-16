Более десяти армянских военнослужащих попали в плен в ходе боев на границе

Минобороны Армении сообщило, что более 10 военнослужащих находятся в плену у Азербайджана

Министерство обороны Армении сообщило, что более десяти военнослужащих страны попали в плен в ходе боев с Азербайджаном на границе. Об этом пишет «Sputnik Армения».

В плену оказались 12 человек: семь контрактников и пять срочников. Информация о погибших уточняется.

Минобороны передает, что к вечеру вторника, 16 ноября, интенсивность боев не ослабла, азербайджанские войска используют артиллерию, бронетехнику и стрелковое оружие. По данным Еревана, противник несет большие потери в живой силе, уничтожено или выведено из строя около десятка единиц бронетехники.

Ранее министерство обороны сообщило, что в ходе вооруженного столкновения Армения потеряла две боевые позиции на границе с Азербайджаном.

16 ноября на границе двух республик начались бои. Стороны обвинили друг друга в нападении. Ереван обратился к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении в соответствии с двухсторонним договором от 1997 года.