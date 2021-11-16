Бывший СССР
 
Последние новости
В России ответили на претензии США по испытанию противоспутниковой системы
Белый дом отказался комментировать сообщения о бойкоте Олимпиады в Пекине
Познер оценил потребность сборной России в Дзюбе
В Европе заметили загадочное исчезновение воробьев
Поздравившего Путина украинского депутата лишили звания кандидата наук
В России предложили платить врачам за каждого привитого
В Турции рассказали об использовании российских С-400
В России назвали сюрреализмом ситуацию на границе Польши и Белоруссии
В Петербурге задержали очередного расчленителя
Суд в Германии принял решение по иску экологов относительно «Северного потока-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Пашинян раскрыл детали разговора с Путиным о ситуации на границе с Азербайджаном

Пашинян представил Путину последнее развитие ситуации на границе с Азербайджаном
Перейти в «Мою Ленту»
Никол Пашинян
Никол Пашинян
Фото: Didor Sadulloev / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл детали своего разговора с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армянское правительство.

Согласно заявлению кабмина, Пашинян в беседе с Путиным представил последнее развитие событий на границе двух стран. Он подчеркнул, что действия азербайджанских военных являются агрессией против суверенной территории Армении. Премьер также отметил крайнюю важность армяно-российского партнерства в сложившихся условиях. Помимо этого, на встрече Пашинян подтвердил приверженность Еревана трехсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

До этого пресс-служба Кремля сообщила о телефоном разговоре лидеров двух стран. В опубликованном сообщении уточняется, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Отмечалось, что в ходе беседы Путин и Пашинян уделили внимание ситуации, которая сложилась после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе.

Ранее Министерство обороны Армении заявило, что ситуацию на армяно-азербайджанской границе удалось стабилизировать благодаря посредничеству России. Согласно сообщению ведомства, по ситуации на 18:30 обстановка относительно спокойная. В министерстве подчеркнули, что огонь на границе прекращен.

16 ноября на границе Армении и Азербайджана начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Армения обратилась к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении в соответствии с двухсторонним договором 1997 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Армения заявила о прекращении боев на границе с Азербайджаном
Армения и Азербайджан объявили перемирие при посредничестве России
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0611 октября

«Поставили русского медведя»

В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
00:27Сегодня

Украина обвинила Россию в подготовке «взрывной интеграции» с ДНР и ЛНР

22:5015 ноября

Киев призвал Францию и ФРГ подготовиться к военному сценарию России на Украине

22:1415 ноября

Зеленский отказался закупать уголь у сепаратистов

Бывший СССР00:01 3 октября

«Не забывайте, кто вы тут»

В Казахстане объявили войну русскому языку. Почему его считают угрозой для страны?
22:0815 ноября

Зеленский установил выплаты для вакцинированных украинцев

22:1915 ноября

Зеленский прокомментировал отключение света на Украине

21:2315 ноября

Украина договорилась «демотивировать Россию от агрессивных действий»

Бывший СССР00:0115 сентября
Столкновение активистов политической партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) с полицией

Радикальная зачистка.

Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?
20:5715 ноября

Украина и США договорились о снижении эскалации в Донбассе

20:1415 ноября

Новый министр обороны Украины отправится в США

19:4015 ноября

У партии Зеленского появился новый руководитель

Россия
«Я понимал, что останавливаться нельзя»
Как простые дрифтеры из России стали лучшими гонщиками в мире
Партнерский материал
20 идей по развитию России: без зависимых от азартных игр.
Как помочь людям, чрезмерно увлеченным гемблингом
В Думу внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах.
Что нужно знать о мерах по борьбе с COVID?
Все материалы
Мир
Военные Польши на границе засняли ломающего забор человека в камуфляже
«Из белых делают козлов отпущения»
Как борьба с расизмом раскалывает Америку и ведет ее к гражданской войне?
«План Путина» по миграционному кризису вызвал опасения в Польше
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике
Вот — правый поворот.
Кого в Европе называют наследниками Гитлера и почему из-за них общество оказалось на грани раскола
Возможность войны между Польшей и Белоруссией оценили
Все материалы
Бывший СССР
Отречемся от старого мира.
Почему в странах бывшего СССР избавляются от памятников Ленину и советского наследия
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Их не ждут.
Как желание тысяч мигрантов прорваться из Белоруссии в Европу привело к жертвам и международному скандалу
Все материалы
Экономика
В Германии оценили сроки сертификации «Северного потока-2»
Турция собралась увеличить закупки газа у России
Анатолий Цой
Партнерский материал
Хочу, но не могу.
Известные бизнесмены и звезды медиа рассказали, о чем мечтали в детстве и юности
Россияне назвали желаемый размер прибавки к зарплате для комфортной жизни
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
Украина приготовилась остаться без газа после запуска «Северного потока-2»
Восточный сервис дал сбой.
В Казахстане завершилось судебное разбирательство дела российского топ-менеджера
Все материалы
Силовые структуры
Возбуждено дело после взрыва на НЛМК в Липецке
Троих полицейских оправдали по делу о групповом изнасиловании россиянки
«Это невиданное преступление»
Как офицеры КГБ, МВД и Советской армии совершили самое дерзкое ограбление в истории СССР
Российского адвоката поймали с наркотиками
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Возбуждено дело о хищении у россиянки элитного жеребца
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
Друзья навек.
Роботы и дроны готовы взять на себя всю грязную и тяжелую работу. Но чем тогда займутся люди?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Российским фанатам запретили свободно ходить по Сплиту перед игрой с Хорватией
Назван состав сборной России на решающий матч отбора на ЧМ-2022 с Хорватией
Брата Хабиба Нурмагомедова этапируют из Москвы в Дагестан.
Бойцу грозит десять лет тюрьмы за наезд на полицейского
Боксершу из Великобритании отправили в редкий нокаут
Сборная России в матче против команды КипраСборная России разгромила Кипр со счетом 6:0.
Команда Карпина в шаге от выхода на чемпионат мира
Брат Нурмагомедова получит статус свидетеля в деле о наезде на полицейского
Партнерский материал
Как Валерий Карпин это делает?!
Сборная России в двух шагах от ЧМ-2022. Главное — не думать о Хорватии
Все материалы
Культура
Назван исполнитель года по версии MTV Europe Music Awards
Что-то не так с Кевином.
В прокат вышел ремейк легендарной комедии «Один дома». Почему его не надо смотреть?
Сооснователя группы «Ногу свело!» обстреляли в Москве
«Танец — это жизнь!».
Навстречу XIV Международному конкурсу артистов балета и хореографов
Певица Manizha объявила о предстоящем замужестве
«Инопланетная жизнь напоминает земную»
Ученый из Кембриджа решил написать путеводитель по Галактике. Что из этого вышло?
Названа причина смерти актера из «Реальных пацанов» Игоря Бондаренко
Все материалы
Интернет и СМИ
Сообщения о тяжелых побочных эффектах вакцинации оказались недостоверными
Кудрявцева ответила решившему судиться с шоу «Секрет на миллион» Пригожину
Бенефис Евгения Петросяна на сцене Московского государственного театра эстрады. Евгений Петросян (справа) и писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. «Предупреждали, что в России трудно, но я не думал, что так»
Умер сатирик Виктор Коклюшкин. Чем он запомнится россиянам?
«ВКонтакте» раздала полтора миллиона рублей российским IT-специалистам
Время решать.
Весь мир оказался под тотальным контролем соцсетей. Как спасти человечество от их диктатуры?
Найден способ прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
«Я сталкивалась с облавами»
Самая известная россиянка в порно — об опасности, поджидающей порноактрис в сети
Все материалы
Ценности
Россиянин купил поддельный Louis Vuitton на AliExpress и едва не попал в тюрьму
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Блондинки вышли из моды у молодежи
Мужчины посетили премию MTV в женских юбках и платьях
Рекламная фотосессия «Москвича-407» на ВДНХ, 1961 год«Она никогда не теряла азарта»
Советская модель покорила Европу. Как она променяла карьеру на личную жизнь?
Леди Гага посетила премьеру фильма о Gucci в старом платье его конкурента
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Женщина решила попробовать новый для себя товар и разбогатела
Рыцарь в белых трусах.
Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Девушка нашла необычный способ отомстить бывшему возлюбленному
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Диетолог назвал способ меньше есть и быстрее похудеть
Россиянин приехал в Норвегию, чтобы покончить с собой.
Но неожиданно ограбил банк и испортил жизнь целому городу
Диетолог перечислила вызывающие внезапную усталость продукты
Все материалы
У российского Volkswagen Taos появилась новая версия с автоматом
Новый турбомотор и «робот»: первый тест обновленного Kia Ceed
Что изменилось после рестайлинга
Раскрыта стоимость подписки на новую Hyundai Creta в России
Polo? Полно! 11 братьев российского Volkswagen Polo со всех уголков планеты
Модели, которые продают в разных странах
Представлен кроссовер Mazda CX-50
Интересные модели Nissan, которые мы упустили
Эксклюзивный суперкар, спорткупе, экстремальные пикапы и электромобили
Объявлены претенденты на звание лучшего автомобиля в Европе
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Он бредил открытиями»
Российский адмирал шел на все, чтобы покорить Дальний Восток. Какой вышла манга о нем?
«Сложно? Да. Стоит ли оно того? Однозначно!»
Самые интересные и экстремальные места для дайвинга в России
В Северной Осетии захотели создать центр активного туризма рядом с некрополем
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
История на вкус:
где в России можно попробовать традиционную выпечку, которая готовится по старым рецептам
В Екатеринбурге появится граффити с The Beatles ко дню рождения города
Город-герой Мурманск.
Как Заполярье стало единственной территорией, где СССР не понес ни одного тяжелого поражения?
Все материалы