Пашинян раскрыл детали разговора с Путиным о ситуации на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл детали своего разговора с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армянское правительство.

Согласно заявлению кабмина, Пашинян в беседе с Путиным представил последнее развитие событий на границе двух стран. Он подчеркнул, что действия азербайджанских военных являются агрессией против суверенной территории Армении. Премьер также отметил крайнюю важность армяно-российского партнерства в сложившихся условиях. Помимо этого, на встрече Пашинян подтвердил приверженность Еревана трехсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

До этого пресс-служба Кремля сообщила о телефоном разговоре лидеров двух стран. В опубликованном сообщении уточняется, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Отмечалось, что в ходе беседы Путин и Пашинян уделили внимание ситуации, которая сложилась после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе.

Ранее Министерство обороны Армении заявило, что ситуацию на армяно-азербайджанской границе удалось стабилизировать благодаря посредничеству России. Согласно сообщению ведомства, по ситуации на 18:30 обстановка относительно спокойная. В министерстве подчеркнули, что огонь на границе прекращен.

16 ноября на границе Армении и Азербайджана начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Армения обратилась к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении в соответствии с двухсторонним договором 1997 года.

