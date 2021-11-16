Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президент России обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию на границе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудил с ним ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Детали беседы политиков раскрыла пресс-служба Кремля.

В опубликованном сообщении уточняется, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны. В ходе беседы Путин и Пашинян уделили внимание ситуации, которая сложилась после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе.

«Условлено продолжить контакты на этот счет», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Пашинян заявил, что Азербайджан нацелен разрушить суверенитет Армении благодаря молчанию международной общественности.