Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудил с ним ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Детали беседы политиков раскрыла пресс-служба Кремля.
В опубликованном сообщении уточняется, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны. В ходе беседы Путин и Пашинян уделили внимание ситуации, которая сложилась после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе.
«Условлено продолжить контакты на этот счет», — уточнили в пресс-службе.
Ранее Пашинян заявил, что Азербайджан нацелен разрушить суверенитет Армении благодаря молчанию международной общественности.