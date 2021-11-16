Армения заявила о прекращении боев на границе с Азербайджаном

Армения заявила о прекращении огня на границе с Азербайджаном при посредничестве России

Министерство обороны Армении заявило, что ситуацию на армяно-азербайджанской границе удалось стабилизировать благодаря посредничеству России. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Согласно сообщению ведомства, по ситуации на 18:30 обстановка относительно спокойная. В министерстве подчеркнули, что огонь на границе прекращен. Также отмечается, что в ходе боевых действий погиб один военнослужащий ВС Армении, 12 военных были ранены.

Ранее в Минобороны России рассказали, что Баку и Ереван приняли меры по стабилизации обстановки после разговора глав Министерства обороны двух стран с главой российского ведомства Сергеем Шойгу.

16 ноября на границе Армении и Азербайджана начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Армения обратилась к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении в соответствии с двухсторонним договором 1997 года.

