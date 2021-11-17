В Армении уточнили данные по пострадавшим в результате столкновения на границе

Минобороны Армении: в результате боевых действий на границе потеряна связь с 24 военными

В результате боевых действий на линии соприкосновения с Азербайджаном 13 армянских военнослужащих были взяты в плен, один военный погиб. Уточненные данные по пострадавшим в результате приграничного столкновения сообщили в Министерстве обороны Армении, передает «Sputnik Армения».

В оборонном ведомстве добавили, что после инцидента была потеряна связь с 24 военными. Отмечается, что режим прекращения огня в основном соблюдается, обстановка на восточном участке границы относительно спокойная.

16 ноября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные атаковали азербайджанские посты в Кельбаджарском и Лачинском районах республики. В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что армянские военные подверглись обстрелу со стороны азербайджанцев на восточном направлении границы. 13 армянских военных были взяты в плен, погибшие и раненые есть с обеих сторон.

Россия, США, ООН и Европейский союз призвали Баку и Ереван к немедленному прекращению огня. Позже Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения в районе границы после переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу. Согласно заявлению российского ведомства, в результате телефонных переговоров сторонами конфликта были приняты меры по стабилизации обстановки.