Армения и Азербайджан прекратили бои на границе после беседы с Шойгу

Минобороны: Армения и Азербайджан прекратили огонь на границе после переговоров с Шойгу

Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения в районе границы после переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Согласно заявлению российского ведомства, в результате телефонных переговоров сторонами конфликта были приняты меры по стабилизации обстановки. В данный момент бои в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем, подчеркнули в министерстве. Отмечается, что Шойгу призвал министров обороны Армении и Азербайджана Сурена Папикяна и Закира Гасанова перестать провоцировать дальнейшее обострение конфликта.

Информацию о прекращении боев на границе также подтвердили в Министерстве обороны Армении. В армянском ведомстве отметили, что ситуацию на армяно-азербайджанской границе удалось стабилизировать благодаря посредничеству России. Согласно сообщению министерства, по ситуации на 18:30 обстановка относительно спокойная. В Минобороны Армении подчеркнули, что огонь на границе прекращен, и добавили, что в ходе боевых действий погиб один военнослужащий ВС Армении, 12 военных были ранены.

16 ноября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные атаковали азербайджанские посты в Кельбаджарском и Лачинском районах республики. В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что армянские военные подверглись обстрелу со стороны азербайджанцев на восточном направлении границы.

Ключевые переговоры

В этот же день президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудил с ним ситуацию на границе двух стран. В опубликованном сообщении пресс-службы Кремля уточняется, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны. В ходе беседы Путин и Пашинян уделили внимание ситуации, которая сложилась после ряда инцидентов между Арменией и Азербайджаном. «Условлено продолжить контакты на этот счет», — уточнили в пресс-службе.

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Позже Пашинян раскрыл детали своего разговора с Владимиром Путиным. Согласно заявлению армянского кабмина, премьер страны в беседе с Путиным представил последнее развитие событий на границе двух стран. Он подчеркнул, что действия азербайджанских военных являются агрессией против суверенной территории Армении. Премьер также отметил крайнюю важность армяно-российского партнерства в сложившихся условиях. Помимо этого, на встрече Пашинян подтвердил приверженность Еревана трехсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Помимо переговоров с российским президентом, Ереван обратился к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении в соответствии с ранее заключенным двухсторонним договором между странами. Так, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян напомнил о договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который был заключен в 1997 году тогдашними президентами России и Армении Борисом Ельциным и Левоном Тер-Петросяном.

Молчание общественности

Пашинян на заседании Совета безопасности на фоне обострения ситуации на границе также заявил, что Азербайджан нацелен разрушить суверенитет Армении благодаря молчанию международной общественности. Он подчеркнул, что Баку пытается сорвать выполнение трехсторонних договоренностей по Карабаху. Глава армянского правительства добавил, что, хотя республика сейчас и находится в тяжелом положении, но уже доказала, что с ней нельзя разговаривать языком силы.

9 ноября 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль азербайджанской стороны перешли еще три района. Кроме того, в регион вошли российские миротворцы.

В комментарии для РИА Новости представитель Госдепартамента отметил, что США обеспокоены сообщениями о возобновлении боестолкновений между Арменией и Азербайджаном. Он также заявил, что Вашингтон выступает за скорейшее прекращение конфликта и возобновление переговоров. США призывают Ереван и Баку осуществлять поиск всеобъемлющих решений всех неурегулированных вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом, с помощью дипломатии, в том числе под эгидой ОБСЕ, заявил американский дипломат.