Пашинян предложил Азербайджану заключить мирный договор

Ереван предлагает Баку заключить мирный договор, заявил армянский премьер Никол Пашинян. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».

«Мы также предлагали и предлагаем Азербайджану подписать мирный договор», — заявил Пашинян, выступая в парламенте.

По его словам, именно в этом заключается цель переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. «Странно, когда в Азербайджане постоянно предлагают Армении подписать мирный договор, и говорят, что от Армении нет реакции. Мы десятки раз говорили об этом. Это не инициатива Азербайджана», — добавил Пашинян.

16 ноября на границе Армении и Азербайджана начались бои. Стороны обвинили друг друга в эскалации. Один армянский военнослужащий погиб, 13 попали в плен. Баку оценил свои потери в семь погибших и десять раненных. В данный момент обстановка на границе стабилизировалась.

В октябре президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности начать переговоры с Арменией при посредничестве Евросоюза. «Мы готовы начать переговоры с Арменией по подписанию мирного договора, проведению делимитации границ, открытию коммуникаций. Этот процесс частично начался», — сказал он.