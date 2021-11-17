Пашинян заверил в сохранности территории Армении после столкновений

В результате столкновений на границе площадь подконтрольной Азербайджану территории не выросла. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте, отвечая на вопросы депутатов, его слова цитирует «Sputnik Армения».

Глава правительства заверил парламентариев в сохранности армянских земель. Пашинян также заявил, что Армения и Азербайджан не приблизились к открытию коммуникаций в регионе из-за позиции Баку. Как утверждает премьер, руководство Азербайджана препятствует разблокировке коммуникаций, регулярно совершая провокационные действия на линии соприкосновения.

Кроме того, отметил Пашинян, Россия трижды предлагала начать демаркацию армяно-азербайджанской границы, однако Баку все три раза затягивал процесс. Этот фактор, по его словам, оттягивает установление мира и стабильности в регионе, а также тормозит развитие приграничных территорий двух стран.

16 ноября Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в нападении на азербайджанские посты в Кельбаджарском и Лачинском районах республики. В ответ Минобороны Армении заявило, что армянские военные подверглись обстрелу со стороны азербайджанцев на восточном направлении границы. Позже стало известно, что Армения потеряла две боевые позиции.

Стороны прекратили боестолкновения в районе границы после переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу. Известно, что среди военных обеих стран есть погибшие и раненые.

