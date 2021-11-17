Стало известно о марш-броске азербайджанских военных перед боем с армянами

WarGonzo: азербайджанцы совершили марш-бросок длиною в 50 км перед перестрелкой с Арменией

Азербайджанские военные перед боем с Вооруженными силами Армении совершили марш-бросок длиною как минимум 50 километров. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает Telegram-канал WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова со ссылкой на источники на передовой.

Как стало известно, Вооруженные силы Азербайджана хорошо подготовились к столкновению на границе. Для этого из глубины Кельбаджарского района в приграничную зону был переброшен не только личный состав, но и военная техника.

«То есть это не было спонтанным нападением — и возможность отследить их перемещения, как утверждают наши военные источники, безусловно, была», — отмечает канал.

Ранее WarGonzo рассказал о роли, которую сыграли в произошедшем конфликте бойцы 102-й российской военной базы. По данным канала, российские солдаты выдвинулись к линии фронта и фактически стали живым щитом, обеспечившим прекращение огня между Арменией и Азербайджаном.

16 ноября Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в нападении на азербайджанские посты в Кельбаджарском и Лачинском районах республики. В ответ Минобороны Армении заявило, что армянские военные подверглись обстрелу со стороны азербайджанцев на восточном направлении границы. Стороны прекратили боестолкновения в районе границы после переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу. Известно, что среди военных обеих стран есть погибшие и раненые.