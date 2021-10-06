Алиев заявил о готовности начать переговоры с Арменией при посредничестве ЕС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности начать переговоры с Арменией при посредничестве Евросоюза (ЕС). Об этом 6 октября сообщает Haqqin.az.

По словам Алиева, в данный момент основным вопросом является обеспечение мира в регионе после прошедшего конфликта в Нагорном Карабахе: «Мы хотим перевернуть эту страницу, это наша политика. Мы хотим наладить отношения с Арменией, нашим соседом. Мы готовы начать переговоры с Арменией по подписанию мирного договора, проведению делимитации границ, открытию коммуникаций. Этот процесс частично начался».

Алиев отметил, что в этом процессе может принять активное участие ЕС. «Тем более я вижу такое желание, это нам может помочь по многим сферам», — подчеркнул он.

В конце сентября Алиев допустил возможность встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном: «Если Минская группа [ОБСЕ] предложит такую встречу, мы не будем против».

27 сентября 2020 года начались бои между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую поддерживает Армения. Стороны обвинили друг друга в провокации. Решение о прекращении огня было достигнуто 9 ноября при посредничестве Москвы. Баку вернул под свой контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.