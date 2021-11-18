Армения сообщила о новой перестрелке на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении сообщило о новой перестрелке на границе с Азербайджаном, передает «Новости — Армения».

Поздним вечером в среду, 17 ноября, подразделения азербайджанской армии открыли беспорядочный огонь по некоторым направлениям границы Тавушской области, заявили в пресс-службе ведомства.

«Ответными действиями огонь противника был подавлен. По состоянию на 10:00 18 ноября ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная», — сказано в сообщении.

16 ноября на границе Сюникской области Армении и Кельбаджарского Азербайджана вспыхнули бои. Стороны обвинили друг друга в эскалации. Один армянский военнослужащий погиб, 13 попали в плен. Баку оценил свои потери в семь погибших и десять раненых. В тот же день обстановка стабилизировалась.

