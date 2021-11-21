Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор и обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом говорится на сайте Кремля.

Армянский премьер поблагодарил Путина «за активные посреднические усилия» в рамках мирного урегулирования. Кроме того, политики обсудили стабилизацию обстановки в регионе.

Разговор прошел на фоне последнего обострения на границе Сюникской области Армении и Кельбаджарского района Азербайджана; 16 ноября там вспыхнули бои, стороны обвинили друг друга в эскалации. Погибли несколько армян и азербайджанцев. В тот же день обстановка стабилизировалась.

Вскоре глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что саммит с участием России, Азербайджана и Армении по мирному урегулированию состоится, однако для его проведения «потребуется готовность сторон прийти к общим договоренностям».