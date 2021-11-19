Лавров назвал условие проведения трехсторонней встречи по Карабаху

Трехсторонняя встреча по Нагорному Карабаху состоится, но для нее необходимы определенные условия. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что саммит с участием России, Азербайджана и Армении состоится, однако для его проведения потребуется готовность сторон прийти к общим договоренностям.

«Для встречи нужен консенсус, чтобы все те, кто собирается встречаться, согласились с этим. Я уверен, что такая встреча состоится», — объяснил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. По его мнению, для обеспечения стабильности в регионе потребуется участие российской дипломатии и миротворческого контингента.

16 ноября на границе Сюникской области Армении и Кельбаджарского Азербайджана завязались бои. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации. С обеих сторон погибли несколько человек.