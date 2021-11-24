В Армении сообщили о гибели срочника на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении: на границе с Азербайджаном было найдено тело армянского срочника

В Армении на одной из боевых позиций на северо-восточном направлении границы с Азербайджаном было найдено тело армянского солдата-срочника. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики, передает «Sputnik Армения».

Отмечается, что 24 ноября на боевой позиции в селе Тавуш было обнаружено тело погибшего рядового Сурена Аветисяна с огнестрельным ранением в области головы.

В Минобороны добавили, что в настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в Армении назвали число погибших армянских военных в результате прошедших 16 ноября боев на границе с Азербайджаном. По данным военного ведомства республики, в ходе столкновений погибли шестеро армянских военнослужащих. Азербайджанская сторона оценила свои потери в семь погибших и десять раненых.