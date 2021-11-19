В Армении подсчитали число погибших в результате боев с Азербайджаном

В Армении подсчитали число погибших армянских военных в результате боев на границе с Азербайджаном. Об этом сообщили в министерстве обороны республики, передает «Sputnik Армения».

В ведомстве отметили, что в ходе боевых действий, проходивших 16 ноября, погибли шестеро армянских военнослужащих. Ими оказались старший лейтенант Тарон Саакян и контрактники Меружан Арутюнян, Гурген Саркисян, Артур Мартиросян и Давид Амирян. Личность еще одного военнослужащего пока не установлена.

В Минобороны заявили о продолжении при участии российской стороны работ по поиску без вести пропавших и возвращению пленных. Там также добавили, что ситуация на границе остается относительно стабильной и контролируется Вооруженными силами Армении.

16 ноября на границе Сюникской области Армении и Кельбаджарского Азербайджана завязались бои. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации. Азербайджанская сторона оценила свои потери в семь погибших и десять раненых. Обстановку удалось стабилизировать в тот же день.