Азербайджан сообщил об обстреле своих территорий Арменией

Министерство обороны Азербайджана сообщило об очередной перестрелке на границе с Арменией. Утверждается, что подразделения армянских вооруженных сил (ВС) обстреляли позиции Азербайджана на Товузском направлении, передает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

По данным ведомства, стрельба, открытая военнослужащими Армении, была подавлена ответными действиями. Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

В среду, 17 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Баку заключить мирный договор. По его словам, именно в этом заключается цель переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. «Странно, когда в Азербайджане постоянно предлагают Армении подписать мирный договор, и говорят, что от Армении нет реакции. Мы десятки раз говорили об этом. Это не инициатива Азербайджана», — добавил политик.

16 ноября на границе Армении и Азербайджана начались бои. Стороны обвинили друг друга в эскалации. Один армянский военнослужащий погиб, 13 попали в плен. Баку оценил свои потери в семь погибших и десять раненных.