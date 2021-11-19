Азербайджан передал Армении тела трех погибших на границе военных

Азербайджан передал Армении тела трех военнослужащих, погибших в ходе боев 16 ноября на границе. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает «Sputnik Армения».

Тела были переданы при посредничестве российских миротворцев Госслужбе по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Погибших доставили в Ереван. Их личности обнародует министерство обороны.

16 ноября на границе Сюникской области Армении и Кельбаджарского Азербайджана завязались бои. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации. Обстановку удалось стабилизировать в тот же день. Азербайджан оценил свои потери в семь погибших и десять раненых. Армения заявила, что с ее стороны погибли шестеро военнослужащих.

27 сентября 2020 года начались бои на линии соприкосновения между Азербайджаном и НКР, которую поддерживает Армения. Стороны обвинили друг друга в провокации. Столкновения продолжались до 9 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли соглашение о прекращении огня.

По итогам войны Азербайджан вернул контроль над некоторыми территориями, потерянными в начале 1990-х. В результате де-факто появилась новая армяно-азербайджанская граница. Ереван утверждает, что азербайджанские войска нарушают ее и продвигаются вглубь армянской территории.