В Липецке откроют многофункциональный киноконцертный зал

В Липецке на месте городского дворца молодежи «Октябрь» откроют многофункциональный киноконцертный зал. Об этом сообщает РИА Новости.

Министерство культуры выделит на эти цели Липецкой области 480 миллионов рублей. Как рассказал глава региона Игорь Артамонов, в скором времени объект будет передан из муниципальной собственности в областную. Ожидается, что в марте 2022 года начнутся работы по созданию зала. Когда средства будут получены, будут объявлены торги и определена строительная компания.

«Это большой и значимый для областного центра проект, который даст новый стимул нашей сфере культуры для развития и совершенствования. Несомненно, открытие современного концертного зала будет значимым событием для молодежи. И конечно, этот объект должен стать еще одним украшением Липецка», — заявил Артамонов.

В рамках проекта планируется обновить внешний облик здания, увеличить зрительный зал, произвести перепланировку помещений и благоустроить прилегающую территорию. Зал, в котором будут проводить культурно-досуговые мероприятия, семинары и конференции, образовательные и бизнес-форумы, стратегические сессии, собираются открыть осенью 2024 года.