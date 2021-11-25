Умер народный артист России Леонид Зимненко

Оперный бас Леонид Зимненко скончался в 78 лет, раннее у него диагностировали пневмонию

Умер оперный бас и народный артист России Леонид Зимненко. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте художественного руководителя московского театра «Геликон-опера» Дмитрия Бертмана.

Певец скончался в 78 лет. Причина его смерти не уточняется, однако известно, что ранее у него диагностировали пневмонию. Кроме того, у артиста были проблемы с сердцем.

«Первые свои оперные спектакли я смотрел в театре Станиславского и Немировича-Данченко с участием тогда еще моложавого Леонида Орестовича, замечательного баса. А уже в юном "Геликоне" Леонид Орестович пел в нашем репертуаре: Рамфис в "Аиде", Кочубей в "Мазепе", Гремин в "Онегине". Эти роли были подарками тогда еще совсем не известному театру», — написал Бертман.

Он отметил, что Зимненко владел особым даром и смотрел на жизнь с улыбкой. По словам Бертмана, певец умел видеть и ценить талант.

Леонид Зимненко был солистом Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также солистом Большого театра. Кроме того, артист преподавал в Московском государственном институте культуры.