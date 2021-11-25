Ректору Шанинки предъявили обвинение в мошенничестве

МВД РФ: ректора Шанинки Зуева обвинили в хищении и сговоре с экс-замминистра Раковой

Ректора Шанинки — Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) — Сергея Зуева обвинили по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минспросвещения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД России.

Зуеву предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

По версии следствия, для хищения денег он вступил в сговор с бывшей замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора «Фонда новых форм развития образования» Евгением Заком. Обвиняемые заключили фиктивные договоры о трудоустройстве в РАНХиГС двенадцати сотрудников Минпросвещения России.

Ранее по этой же статье обвинение было предъявлено Раковой и Заку.