В Баксанском ущелье обнаружили более 50 древних погребений

В Баксанском ущелье в Кабардино-Балкарии обнаружили более 50 древних погребений. Об этом сообщает ТАСС.

Исследованиями на могильнике Заюково-3 занимались участники Объединенной северокавказской археологической экспедиции. Им удалось найти рекордное с 2014 года количество погребений, включая древнейшее погребение VIII века до нашей эры.

«В этом году мы работали более месяца, продуктивный сезон выдался, мы обнаружили 52 погребения, это рекордное количество за всю историю наших раскопок могильника. Правда, основная масса из них принадлежала детям, мы вышли на детский участок некрополя и, соответственно, верхний слой составляли именно детские погребения. Их довольно сложно датировать, поскольку они почти все были без инвентаря», — отметила научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Анна Кадиева.

В ходе работ специалисты также нашли гемму в виде птицы и две подвески, на одной из которых изображена голова барана. По словам археологов, это довольно типичный образ для кобанской культуры. При этом подвески такой формы они пока еще не встречали.