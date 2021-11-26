Найден самый фотогеничный снежный барс в России

В Сайлюгемском национальном парке на Алтае нашли самого фотогеничного снежного барса. Ученые вместе со специалистами из Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF) проверили фотоловушку и заметили «грациозно лежащего» ирбиса на одном из местных хребтов. Запись публикует WWF России на своей странице во «ВКонтакте».

После просмотра камер стало понятно, что чаще остальных попадал в фотоловушку ирбис, известный как Т01. На видео заметно, как в солнечную и ветреную погоду снежный барс ложится на землю среди скал. Он спокойно смотрит на открывающиеся перед ним просторы, вдалеке видны горы и протекающая в долине река. Предполагается, что самец отдыхает после сытного обеда.

По данным экспедиции, в регионе, где 23 сентября была сделана запись, обитают всего семь снежных барсов. При этом в границах национального парка их насчитывается 12-14, по всей стране — не более 65.

Уточняется, что старшему координатору проектов представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александру Карнаухову передали записи, чтобы проанализировать их. «Снежные барсы любопытны, как все кошачьи. Если они замечают фотоловушку, они ее нюхают, пробуют на зуб, сваливают лапой (...) Но этот ирбис спокоен», — сказал он.

В заключение специалист заявил, что снежный барс остается одним из самых скрытных кошачьих мира и что о нем мало информации. В связи с этим подобные видео уникальны, так как позволяют «подглядывать за жизнью» диких животных и узнавать больше об их поведении.

Ранее стало известно, что на Алтае нашли самую пожилую пару снежных барсов, которые достигли возраста 13 лет. Хорая и Гуту встречают вместе на протяжении десяти лет. Уже дважды они заводили котят.