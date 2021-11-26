Блогерша с детским лицом оказалась взрослой девушкой с 7 размером груди

Взрослая девушка, которая выглядит моложе своих лет, назвала реальный возраст и вызвала недоумение у пользователей сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Блогерша Бетани Джейд (Betahany Jade) объяснила, что многие подписчики считают ее 12-летней девочкой из-за детских черт лица, однако в действительности ей уже исполнился 21 год. Героиня материала добавила, что чаще всего носит мешковатую одежду, из-за которой не видно ее фигуру. По словам девушки, на самом деле у нее седьмой размер груди, который она продемонстрировала в другом видео.

Ролик стал вирусным и набрал 27,6 миллиона просмотров и 2,9 миллиона лайков. Фанатов удивил настоящий возраст и размер груди Джейд. «Ты действительно выглядишь очень молодо. Я бы дал тебе 14 или 15 лет, а оказалось, что у тебя 7 размер груди», «Ты выглядишь на 13», «Ты очень хорошо прячешь свою фигуру. С первого раза так и не скажешь, какая она на самом деле», «Не судите о книге по ее обложке», «Я в шоке», — писали они.

В июле другие блогерши с молодой внешностью раскрыли свой возраст и удивили подписчиков. Так, пользовательница Аматул (Amatul) рассказала, что люди дают ей не больше 17 лет. После этого она призналась, что на самом деле ей 42 года. Акробатка Анна Макналти (Anna Mcnulty) в свою очередь заверила, что незнакомцы считают ее 14-летним ребенком, в то время как ей недавно исполнился 41 год.