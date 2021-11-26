Беглов сообщил о планах привить 80 процентов жителей Санкт-Петербурга

Губернатор Беглов: к 15 января в Санкт-Петербурге должно быть привито 80% населения

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о планах привить 80% населения. Об этом он заявил в эфире Телеканала «78».

По словам Беглова, сейчас в городе привито 67 процентов жителей, а по нормативам Минздрава для коллективного иммунитета должно быть вакцинировано 80 процентов. «Если быть реалистами, к 15 января мы планируем это сделать», — отметил политик. Он также добавил, что осеннюю волну коронавируса в Петербурге удалось стабилизировать, начался процесс возвращения коек городских больниц из «красной зоны» к плановой работе.

Ранее в Санкт-Петербурге было объявлено о переносе вступления в силу постановления, предусматривающего введение QR-кодов для посещения ресторанов и торговых центров, на конец декабря. Причинами стали снижение темпов заболеваемости COVID-19 и рост числа привитых.