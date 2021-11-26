Курс биткоина рухнул на пять процентов на фоне падения цен на нефть и валют. Об это свидетельствуют данные CoinDesk.

Цена самой популярной криптовалюты опустилась ниже 55 тысячи долларов (до 54,3 тысячи долларов). На 12:51 по московскому времени биткоин торгуется на уровне 54,9 тысячи долларов. Это минимум с середины октября. Капитализация криптовалюты снизилась до 1,05 триллиона долларов.

Ранее сообщалось, что цены на нефть рухнули 26 ноября после появления новостей о распространении нового штамма коронавируса B.1.1.529, обнаруженного в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Нефть марки Brent потеряла в моменте 5,17 процента, опустившись с 82,25 до 78 долларов за баррель. Инвесторы опасаются, что распространение нового штамма замедлит экономический рост и приведет к новым локдаунам по всему миру.

Мировые фондовые рынки обвалились из-за нового штамма. Упали индексы ведущих бирж России, Южной Кореи, Японии, Китая и Европы.