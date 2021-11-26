Цены на нефть марки Brent упали на 5,17% на новостях о новом штамме коронавируса

Цены на нефть рухнули после появления новостей о распространении нового штамма коронавируса B.1.1.529, недавно обнаруженного в Ботсване, ЮАР и Гонконге, свидетельствуют данные торгов.

Нефть марки Brent в пятницу, 26 ноября, потеряла в моменте 5,17 процента, опустившись с 82,25 до 78 долларов за баррель. В 11:50 она стоила 78,69 доллара (минус 4,29 процента). Нефть марки WTI упала с 78,39 до 73,41 доллара, потеряв 6,46 процента. Позже она поднялась до 74,19 доллара (минус 5,36 процента).

Инвесторы опасаются, что распространение нового штамма замедлит экономический рост и приведет к новым локдаунам по всему миру. Некоторые страны, в том числе Индия и Сингапур, уже ввели более строгие правила пограничного контроля.

Также на снижение котировок влияет намерение некоторых стран, в том числе США, Китая, Индии и Японии, использовать стратегические запасы нефти для снижения стоимости сырья. Источники Bloomberg сообщили, что теперь страны ОПЕК+ рассматривают возможность отказаться от наращивания добычи в ответ на желание других государств «распечатать» резервы.

Штамм коронавируса B.1.1.529 был впервые обнаружен в Южной Африке. 26 ноября глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что новый штамм имеет большое количество мутаций. В ВОЗ озабочены тем, что это может повлиять на то, как ведет себя заболевание. Организация изучит влияние мутаций штамма B.1.1.529 на диагностику, лекарственные препараты и вакцины.