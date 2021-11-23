США и Китай пошли против ОПЕК и России

Соединенные Штаты используют 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов, сообщил Белый дом. На такой же шаг пойдут и другие крупные потребители нефти — Великобритания, Южная Корея, Япония, а также Китай и Индия. В заявлении отмечается, что страны решились на меры благодаря дипломатическим усилиям Вашингтона.

«Это решение венчает собой недели консультаций со странами по всему миру, и мы уже видим влияние этой работы на цены на нефть. За последние недели, в которые стало известно о проводимой работе, цены на нефть уже снизились на десять процентов», — говорится в заявлении.

Речь о беспрецедентной попытке сдержать рост цен на нефть, которая может вызвать ответную реакцию со стороны ОПЕК+, пишет Bloomberg. Решение США и союзников по резервам последовало после того, как Организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры выступили против призывов к существенному увеличению добычи, и становится вызовом для позиций Саудовской Аравии, России и других представителей ОПЕК+ на нефтяном рынке.

О том, что президент США Джо Байден уговорил некоторые страны мира последовать примеру его администрации и использовать собственные стратегические нефтяные запасы для снижения цен на глобальных рынках, Bloomberg узнало накануне, 22 ноября. Предполагалось, что в США для этого будут использоваться запасы национального стратегического резерва, созданного в 1973 году после глобального энергетического кризиса. В заявлении Белого дома указывается, что снизить цены необходимо из-за дороговизны топлива для американских потребителей.