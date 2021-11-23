Индия совместно с США ударит по ценам на нефть

Индия собирается на этой неделе объявить о продаже порядка пяти миллионов баррелей нефти из стратегических запасов. Таким образом она присоединится к плану США о совместном ударе по ценам на сырье, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сам по себе объем незначителен — половина дневного потребления страны, однако индийские власти готовы и к дальнейшим траншам, указал другой собеседник издания. Нынешнее решение носит символический характер как предупреждение трейдерам. Индийскую нефть продадут непосредственно нефтеперерабатывающим предприятиям.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден намерен объявить о сделке во вторник, 23 ноября. Помимо Индии, уговорить удалось Японию и Южную Корею, но сколько решили продать эти страны, не сообщается.

Сами США используют для продажи запасы национального стратегического резерва, созданного в 1973 году после глобального энергетического кризиса. В Пекине не исключают возможности присоединиться к плану Вашингтона, но о конкретных готовящихся действиях не сообщали. Кроме того, на фоне активности США страны-участницы соглашения ОПЕК+ не исключили, что могут скорректировать планы добычи нефти в рамках своего соглашения.

На этом фоне цены на нефть начали снижаться. По состоянию на день 23 ноября Brent торгуется ниже 79 долларов за баррель, а WTI — ниже 76 долларов. Месяц назад баррель стоит примерно на семь долларов дороже.