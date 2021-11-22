Япония задумалась о способах обойти закон после просьбы США

Японские чиновники ищут способы обойти ограничения, касающиеся продажи запасов нефти, для сдерживания роста цен после просьбы США, пишет Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.

Премьер-министр Фумио Кисида дал понять, что готов пойти на такие меры после обращения Вашингтона, однако в Японии, занимающей четвертое место в мире по закупкам нефти, действуют определенные ограничения, касающиеся резервов. Речь идет о государственных и частных запасах, которые обычно можно использовать только при условии дефицита. В правительстве задумались над высвобождением части резервов сверх необходимого минимума, чтобы найти обходное решение, оставаясь при этом в рамках закона. Меры же в отношении частных резервов, по версии некоторых специалистов, можно принимать без ограничений, поясняет собеседник агентства.

У Японии нет выбора, после запроса из Вашингтона ей придется «что-то придумать», указывает другой источник. «Нам нужно было бы поменять закон, это займет время. Однако, по некоторым оценкам, частные резервы можно высвобождать», — говорит еще один собеседник Reuters.

Японские компании, включая нефтеперерабатывающие заводы, располагают примерно 175 миллионами баррелей нефти и нефтепродуктов, такого объема должно хватать примерно на 90 дней. Запасы нефтяных компаний несколько раз уже использовались, например, после землетрясения 2011 года, а государственные не использовались никогда.

17 ноября президент США Джо Байден в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином попросил Китай использовать нефть из собственных запасов для снижения мировых цен. Администрация Байдена обратилась и к другим крупным экономикам с аналогичной просьбой. 20 ноября агентство Kyodo News сообщало, что Япония может разрешить продажу нефти из резервов, но некоторые политики выступают против принятия таких мер.