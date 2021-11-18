В Китае рассказали о продаже запасов нефти после просьбы США

В Китае рассказали о работе над высвобождением запасов нефти. Об этом сообщает Reuters.

Администрация президента США Джо Байдена попросила Индию, Японию, Южную Корею и Китай использовать запасы нефти из хранилищ для продажи, чтобы помочь сдержать цены на топливо. После этого управление государственных резервов Китая сообщило, что работает над высвобождением запасов нефти, но не уточнило, связано ли это с обращением Байдена. На этом фоне цены на нефть упали примерно на 4 процента — до шестинедельного минимума. На момент написания новости стоимость топлива несколько восстановилась. Сейчас баррель марки Brent стоит 80,1 доллара, по данным биржи ICE.

Япония и Южная Корея заявили, что рассмотрят возможность использования нефти из своих стратегических резервов после просьбы США. Официальный представитель министерства промышленности Японии подтвердил, что Вашингтон обратился к Токио с просьбой о сотрудничестве в борьбе с повышением цен на нефть. При этом чиновник напомнил, что по закону Япония не может высвобождать резервы для снижения цен. Просьбу США подтвердил и официальный представитель Южной Кореи. «Мы тщательно изучаем запрос США, однако мы не высвобождаем запасы нефти из-за роста цен. Мы можем высвободить запасы нефти в случае дисбаланса предложения, но не в ответ на рост цен», — заявил чиновник.

Соединенные Штаты и их союзники уже координировали одновременное использование стратегических запасов нефти, как это было в 2011 году, когда поставки были ограничены из-за войны в Ливии. Но в этот раз о помощи впервые попросили Китай. Соответствующее заявление Байден сделал на онлайн-саммите с председателем КНР Си Цзиньпином. При этом Пекин держит в секрете уровень своих стратегических запасов нефти.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие крупные поставщики, включая Россию, постепенно увеличивают добычу, отменяя ограничения, введенные в 2020 году из-за снижения спроса на фоне пандемии. Тем не менее, страны ОПЕК+ отклонили просьбы Вашингтона об увеличении добычи нефти, аргументируя это тем, что восстановление спроса может быть неустойчивым.