В Японии допустили возможность продажи запасов нефти

Японское правительство может разрешить продажу нефти из резервов. Об этом сообщает агентство Kyodo News.

Данное решение призвано стабилизировать цены на данный вид топлива. В то же время некоторые политики выступили против принятия таких мер: несмотря на то, что законодательство страны разрешает использование запасов нефти в случае стихийного бедствия или недостатка поставок из-за глобальных проблем на рынке, раньше Япония никогда не высвобождала резервные запасы в ответ на рост цен.

Как рассказали источники агентства, в случае положительного решения правительства, данный процесс скорее всего будет осуществляться при сотрудничестве с США.

Япония начала создавать стратегические резервы после 1970-х годов. В настоящее время в стране имеются как государственные, так и частные хранилища. По состоянию на конец сентября у Японии достаточно запасов, чтобы обеспечить потребности страны на 242 дня.

17 ноября президент США Джо Байден в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином попросил Китай использовать нефть из собственных запасов для снижения мировых цен. Глава КНР заявил о своей открытости к предложениям такого рода, но не озвучил конкретных обязательств, чтобы изучить внутренние потребности страны в сырье.