Прогноз Путина о ценах на нефть напугал США и Японию

США, Японию и Индию напугал прогноз президента России Владимира Путина о возможном повышении стоимости нефти до 100 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным авторов статьи, американские, японские и индийские официальные лица разговаривали между собой в частном порядке. Отмечается, что они также общались с другими крупными потребителями и производителями нефти. Эти разговоры начались около трех недель назад. Особенно интенсивно они ведутся в последние дни, когда цена на нефть превысила 85 долларов за баррель.

Отмечается, что Соединенные Штаты, Япония и Индия оказывают значительное давление на государства, которые входят в ОПЕК +, чтобы увеличить поставки нефти для компенсации значительного роста цен на бирже.

Прогноз Путина

В середине октября Владимир Путин допустил, что нефть может подорожать до 100 долларов за баррель. По его словам, Россия не стремится ограничивать добычу нефти, чтобы стоимость «выросла до небес».

Глава государства считает, что все действия на энергорынке должны быть «плавными и сбалансированными». Политик добавил, что он не обсуждал цены на нефть с президентом США Джо Байденом, однако на уровне администраций контакты поддерживаются.

Также Путин предупредил об исчерпании нефти. По его словам, когда спрос мирового рынка на нее вырастет, нефть будет просто неоткуда брать. Он подчеркнул, что в ОПЕК+ наращивают объемы добычи, однако далеко не все страны могут быстро это делать.

Далеко не все нефтедобывающие страны в состоянии быстро нарастить нефтедобычу. Это процесс долгосрочный, цикл большой Владимир Путин президент России

Причины роста цен на нефть

25 октября стало известно, что цены на нефть марки WTI установили рекорд, превысив 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года.

По данным Reuters, рекорду способствовало сокращение глобального предложения и рост спроса на топливо в США и ​​в других странах по мере восстановления экономики после спада, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Всемирный банк назвал использование нефти в качестве замены природному газу главной причиной повышения ее цены и спроса.

Отмечается, что цены на энергоносители резко подскочили в третьем квартале 2021 года и останутся повышенными в 2022 году.

Это усилит инфляционное давление в мире и может привести к смещению экономического роста от стран-импортеров энергоносителей к странам-экспортерам Всемирный банк

Прогнозы

Всемирный банк ожидает, что стоимость нефти составит 70 долларов за баррель в 2021 году и 74 доллара в 2022 году на фоне роста спроса.

Директор института энергетики и финансов Марсель Салихов отметил, что из-за неспособности американского сланцевого сырья сбалансировать рост спроса и цен на нефть с высокой вероятностью стоимость барреля продолжит расти. По его словам, текущие рекордно высокие цены на природный газ делают выгодным использование мазутной и дизельной генерации — это создает дополнительный спрос на нефть и приводит к краткосрочному росту цен. «Вполне возможно, что в ближайшие месяцы они могут приблизиться или достигнуть уровня 100 долларов за баррель», — сказал он.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко также отметил, что стоимость нефти может достичь 100 долларов за баррель. При этом он добавил, что вряд ли уровень сохранится надолго. Он добавил, что сейчас на рынке отмечается дефицит нефти на фоне постепенного восстановления спроса и осторожности ОПЕК+ в вопросах наращивания добычи. По его мнению, в итоге ОПЕК+ пойдет на наращивание добычи, чтобы сбалансировать рынок. Специалист также усомнился в быстром росте спроса на нефть, сопоставимом по темпам с докризисным периодом.

Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) считают, что спрос на нефть в долгосрочной перспективе будет снижаться при любом сценарии декарбонизации экономик. При самом жестком исходе пик потребления нефти в мире может наступить уже после 2025 года.

Запасы нефти в России

Путин заявил, что запасы энергоресурсов в России носят неограниченный, планетарный характер. «Если посмотреть глобально, то запасы России носят неограниченный, планетарный характер. И мы увеличиваем поставки в Европу даже в сложных для нас самих сегодняшних условиях», — отметил Путин, оценивая ситуацию с нефтью и газа.

Ранее в октябре Минфин спрогнозировал снижение нефтегазовой зависимости России: к 2036 году доля нефтегазовых доходов в структуре федерального бюджета опустится ниже отметки в 25 процентов от всей прибыли казны. Как пояснили в ведомстве, снижение доли нефтегазовых доходов бюджета ожидается в долгосрочном периоде из-за уменьшения доли самого сырьевого сектора в структуре ВВП. Минфин отметил, что это происходит в связи с постепенным ростом истощенности разрабатываемых запасов.