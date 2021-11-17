В высоких ценах на нефть нашли угрозу для России

Высокие цены на нефть представляют собой угрозу и для стран-производителей, и для стран-потребителей сырья, нанося ущерб их национальным интересам, заявил РИА Новости специалист Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии в области нефти и газа Тосихиро Сугиура.

«Сохранение высокого уровня цен на нефть станет минусом и для мировой, и для японской, и для российской экономики», — объяснил эксперт. Оптимальной специалист находит цену в районе 60 долларов за баррель.

Более высокая стоимость в перспективе может сделать нефть неэффективным активом: невыгодные цены заставят мир искать другие источники энергии. «То есть страны-производители должны будут оставить под землей огромные запасы нефти, а эпохе нефти придет конец», — добавил Сугиура.

Дороговизна нефти, по мнению исследователя, ускорит уже идущий процесс декарбонизации. «Не думаю, что в будущем потребность в нефти снизится до нуля, но совершенно точно, что спрос на нефть будет постепенно снижаться», — пояснил ученый.

17 ноября стало известно, что повлиять на мировые цены на нефть председателя КНР Си Цзиньпина попросил президент США Джо Байден. В ходе виртуального саммита он призвал Китай использовать нефть из собственных запасов. Предложение предполагает, что обе страны будут одновременно использовать нефть из своих стратегических запасов и тем самым повысят предложение на внутренних рынках. Китайский лидер указал, что пока не готов взять на себя конкретные обязательства из-за необходимости изучить внутренние потребности страны в нефти. Стоимость сорта Brent 17 ноября колеблется на уровне около 82 долларов за баррель.