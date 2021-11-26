В ВОЗ оценили влияние количества мутаций нового штамма COVID-19 на вакцины

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает влияние большого количества мутаций штамма COVID-19 B.1.1.529, выявленного в Южной Африке, на вакцины и диагностику. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает РИА Новости.

По ее словам, на данный момент доступно менее 100 полных генетических последовательной этого варианта. Мария Ван Керкхове подчеркнула, что исследователи еще многого не знают о новом штамме. Тем не менее, она рассказала, что у него большое количество мутаций. В ВОЗ озабочены тем, что такое количество мутаций может повлиять на то, как ведет себя заболевание, добавила специалист. Она также отметила, что изучается влияние мутаций штамма B.1.1.529 на диагностику, лекарственные препараты и вакцины.

Ранее сообщалось, что Британия отменяет авиасообщение с шестью африканскими странами из-за нового штамма коронавируса. По словам главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида, с 26 ноября Лондон прекратит полеты в Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Намибию, Эсватини и ЮАР. Он отметил, что данное решение было принято из-за выявленного в африканском регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529, который может быть более заразным, чем остальные.

24 ноября стало известно, что штаммом B.1.1.529 заразились десять человек в ЮАР, Ботсване и Гонконге. Британские ученые предположили, что новый штамм станет лучше уклоняться от антител, чем дельта-вариант. Множество мутаций у B.1.1.529 позволяет допустить, что вирус возник у пациента с ослабленным иммунитетом — у больного ВИЧ или СПИДом. Предполагается, что он может стать самым опасным вариантом инфекции.

